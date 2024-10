Sin problema, Anual de El Cid

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno.... No sin antes mencionar los acontecimientos que mantuvieron el lunes anterior, en vilo a los mazatlecos por el tiroteo que se dio por el rumbo de Hacienda del Seminario, precisamente en la zona conocida como los jarrones y de donde se desprendieron noticias que trascendieron al interés internacional.

Nuestra presidente dice que no pactarán con los grupos criminales, pero la verdad es que no vemos por dónde se den indicios de que se trabaja en la contención de la violencia que cada día se acrecienta y que lastima a la sociedad, no sólo en el renglón de afectaciones sicológicas, sino en lo económico, aunado a las noticias que se avecinan de que la cuestión económica, sobre todo en el sur del estado, no serán ni siquiera para paliar las necesidades más apremiantes.

Vaya esto como una petición a que se den a conocer los rumbos que tomará este asunto que diariamente genera inquietud en la ciudadanía. Es urgente...

ANIVERSARIO DE ORO. – Hasta el momento, no se tiene ninguna información al respecto que afecte la realización del aniversario de oro del Torneo Internacional de Golf de El Cid.

Los alrededor de 200 jugadores que se han registrado y que provienen de otros lugares de Mazatlán, incluso de Culiacán, iniciarán su llegada a partir del próximo domingo, para iniciar una estadía de una semana, con lo que la derrama económica será considerable, y será un paliativo para la economía porteña.

La verdad es que estamos rogando al Sumo Hacedor (no hay más recurso), que la situación de tranquilidad se dé para que no se tengan problemas para el desarrollo de la competencia, a poco menos de una semana que den inicio las actividades definitorias.

Sí, serán cuatro días de práctica programadas, de lunes a jueves y los días viernes, sábado y domingo será el recorrido de 54 hoyos, 18 por día, para definir los grandes premios que se tienen en programa y repartirlos al final de las acciones, por allá por el domingo 10 de noviembre.

Por lo pronto, los mazatlecos registrados, los que alcanzaron a hacerlo, en virtud d que el evento tiene ya el letrero de “sold out”, ya se aprestan a tomar parte en la justa, con la esperanza de que se quede uno que otro de esos valiosos premios, en casita y nosotros, desde luego, partimos con la misma esperanza. Que sea para bien...

Mientras tanto, nos seguimos preparando en compañía de los integrantes del team Mie-do, los miércoles y domingo, agradecidos desde luego por la atenta invitación que se nos hizo llegar a través de los doctores Zazueta y Mojarro, a saber, los principales promotores de este grupo integrado exclusivamente por médicos, bueno, uno que otro colado, como el que esto garabatea...

Y es que la verdad, es una verdadera satisfacción realizar los recorridos de 18 hoyos en “competencia” que más bien es convivencia esos dos días a la semana.

Por allá andaremos hoy, primero Diosito...

LA VAZQUIZA. – Aún sin definir la fecha de celebración del mini torneo denominado La Vazquiza y que reúne a los integrantes de la familia Vázquez González con sus descendientes y agregados, que ya tiene un buen que se realiza sin contratiempos anualmente.

Para esta ocasión ya se nos hizo llegar la invitación para prepararnos, aunque sin fecha definida aún, pero se nos comunicó que posiblemente será la tercera semana de noviembre, precisamente en loas fecha en que estaba programado el anual de Culiacán.

Ya comentaremos más a fondo al respecto.

TURISMO. – Con la llegada de jugadores procedentes de Estados Unidos y Canadá que se inició a partir de la semana en curso, los campos de golf y las negociaciones que atienden al turismo se han visto más concurridos, por lo que se da la esperanza de que este año se tendrá una buena jornada de la llamada industria sin chimeneas y que, desde luego, sea un buen proveedor de recursos para los hogares mazatlecos.

Por nuestra parte no nos cansamos de rogarle a Diosito que se remedien las cosas y los actos de violencia desaparezcan en todo nuestro querido México. Así sea, y hasta la próxima semana, primero Dios... cuídese que nada le cuesta, saludos...