FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, con la salvedad de que al final de cuentas y pese a los nubarrones no tan negros que se atisbaban en el horizonte, el evento de aniversario dorado de El Cid resultó sin problemas... por el contrario, al final de cuentas todo mundo contento y narrando experiencias agradables vividas...

ANIVERSARIO DE ORO. – Fueron 234 los jugadores que se presentaron a la realización del 50 Torneo de Aniversario del torneo de golf internacional de El Cid, por lo que se quedaron a sólo 6 de la meta impuesta como límite para la concurrencia de jugadores, y es que la postergación del Torneo Anual del Country de Culiacán afectó en algo el sentir de las personas que tenían proyectado acudir a la cita anual e hizo que los organizadores se pusieran a trabajar más intensamente en la sustitución de algunas reservaciones que se cancelaron horas antes del inicio.

Pero no pasó a mayores, la ciudad lució bastante tranquila, así como las vías de comunicación y tuvimos una buena experiencia en su desarrollo.

Los resultados se dieron a conocer oportunamente en las páginas de Noroeste Mazatlán, así como gráficas que ilustraron el desarrollo de la competencia, desde el torneo de putt que se realizó el jueves 7 hasta la gran final efectuada el domingo 10, con buenos scores presentados.

Una vez más, el cuadro de ganadores: el Campeonato Diego Medina fue el mandamás, en la AA Ricco Tapia, en la A, Homero Guerrero, en la B Pedro Hernández, dos locales en fila, la C ganada por Arturo Lizárraga que además se alzó con segundo lugar en el torneo de putt, en la D, el primo Hugo Cárdenas, en senior A Baldomero Barrios, en senior B Robert Lara, en damas A Yaneth Herrera y en damas B Ma. del Carmen Ruiz.

Por lo que corresponde a los O’Yes, que en total fueron 36, el mejor fue el local Claudio Reyes que a punto estuvo de llevarse el que sería único Hole in One. La pelota impactada por Reyes en el hoyo 4 de Moro impactó la bandera y cuando todo mundo pensaba que embocaría, la expulsó y paró a solo 9 centímetros, para acreditarse, desde luego, el mejor acercamiento del torneo y un jugoso cheque.

Tal como lo mencionamos, no se registró este año un solo hole in one, y las unidades automotrices destinadas para el efecto, se regresaron a la agencia, así como los cheques de 200 mil pesos por el mismo logro, se quedaron sin titular.

El próximo año, tal vez...

El resumen al final de cuentas fue un éxito por todos lados, atención al cliente de primera y un ambiente de fiesta, de principio a fin.

Felicitaciones a todos los que de una manera u otra se involucraron en la realización que celebró sus bodas de oro...

CRESPÓN DE LUTO. – No habíamos tenido jamás la experiencia que se vivió en el desarrollo de la competencia, al proliferar las malas noticias respecto a decesos.

El viernes, el primer día de actividades, fuimos prácticamente testigos del deceso de nuestra querida Judy, una voluntaria que estaba en funciones en el hoyo 6 de Marina atestiguando los O’Yes cuando falleció víctima de un ataque fulminante al corazón, luego, un jugador foráneo tuvo que abandonar su recorrido el sábado porque recibió la mala noticia de que había fallecido su señora madre. Ese mismo día la noticia del deceso de un hermano del mesero conocido como Rojo y el domingo, el deceso de la señora madre de nuestro secretario Ernesto Cosío a quien desde luego y desde este espacio, le enviamos nuestra solidaridad y un abrazo en la irreparable pérdida.

Para los deudos de los fallecidos, asimismo, nuestro respeto a su dolor y deseo de pronta resignación...

Un abrazo...

LO QUE SIGUE. – Nos comentaron al respecto de futuros torneos en puerta y nuestra respuesta es que, hasta el momento, sólo noticias de los torneos del Pavo que se celebran tradicionalmente en dos campos, el Campestre y El Cid, de los cuales aún no hay noticias, pero lo proclamaremos en su oportunidad, hasta esos momentos pues... ya comentaremos más a fondo la organización del anual de Estrella del Mar.

Y nos vamos a la inauguración oficial del Pacific Golf Center que cambió su domicilio, ya comentaremos al respecto. Por lo pronto, nuestra solidaridad al partner Jorge Corral..... y mientras tanto aquí le paramos, seguiremos la próxima semana, Dios mediante... cuídese que nada le cuesta, saludos...