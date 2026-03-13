$!Sinaloa abre con oro y dos bronces en Nacional de Luchas

OAXACA._ La delegación sinaloense de luchas tuvo un arranque positivo en el Nacional Clasificatorio que se celebra en el Polideportivo Flores Magón, en la ciudad de Oaxaca, al sumar una medalla de oro y dos preseas de bronce en las primeras acciones de la competencia.

El resultado más destacado para Sinaloa fue la medalla de oro conseguida por José Luis Chávez Hernández, quien logró subir a lo más alto del podio tras una sobresaliente actuación en su categoría.