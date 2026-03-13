$!Sinaloa abre con oro y dos bronces en Nacional de Luchas

OAXACA._ La delegación sinaloense de luchas tuvo un arranque positivo en el Nacional Clasificatorio que se celebra en el Polideportivo Flores Magón, en la ciudad de Oaxaca, al sumar una medalla de oro y dos preseas de bronce en las primeras acciones de la competencia.
El resultado más destacado para Sinaloa fue la medalla de oro conseguida por José Luis Chávez Hernández, quien logró subir a lo más alto del podio tras una sobresaliente actuación en su categoría.
Además, la representación sinaloense también obtuvo dos medallas de bronce por conducto de Víctor Hugo Molinero López y David Salvador Morales Rocha, quienes mostraron entrega y gran nivel competitivo en sus respectivos combates.
La etapa nacional de luchas de la Olimpiada Nacional Conade 2026 tendrá lugar en Puebla, en fecha aún por definir.
Con este inicio, Sinaloa continúa demostrando su nivel competitivo y el compromiso de sus atletas por representar con orgullo al estado en cada escenario nacional.