$!Sinaloa alista Estatal de Paralimpiada Nacional con 270 deportistas

CULIACÁN._ Todo se encuentra listo para que la próxima semana se lleve a cabo la fase estatal de la Paralimpiada Nacional Conade 2026, donde alrededor de 270 deportistas de los diferentes municipios de Sinaloa buscarán alcanzar las marcas que les permitan avanzar a la etapa nacional. Jorge Adrián Govea González, coordinador de Deporte Adaptado del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), informó que la actividad estatal se desarrollará durante martes y miércoles, con pruebas de pista y campo.

Explicó que la jornada comenzará el martes a las 17:00 horas con las pruebas de pista y campo, mientras que el miércoles las actividades iniciarán desde las 7:00 horas con pruebas de campo y posteriormente, por la tarde, se retomarán las competencias de pista y campo. Como parte de la preparación para esta etapa, durante la presente semana se llevaron a cabo las clasificaciones deportivas de los participantes, proceso fundamental para garantizar una competencia más equitativa de acuerdo con las características y condiciones de cada atleta. Govea González detalló que el domingo y lunes se realizaron las clasificaciones correspondientes a deportistas con parálisis cerebral y usuarios de silla de ruedas, mientras que jueves y viernes se trabaja con los atletas con discapacidad intelectual.

Para este proceso se cuenta con personal especializado proveniente de otras entidades del país y respaldado por las respectivas federaciones deportivas, quienes son los encargados de realizar las evaluaciones y determinar las clases deportivas de los participantes. “Hasta ahorita tenemos alrededor de 270 deportistas que nos van a estar visitando de los diferentes municipios del estado de Sinaloa”, señaló el coordinador de Deporte Adaptado del Isde, quien destacó que los preparativos para recibir a los atletas se encuentran prácticamente concluidos. EL OBJETIVO: SUPERAR EL QUINTO LUGAR NACIONAL Una vez concluida la etapa estatal, los mejores exponentes sinaloenses buscarán integrar la delegación que representará al estado en la fase nacional de la Paralimpiada Nacional Conade 2026, programada del 24 de septiembre al 12 de octubre en Guadalajara, Jalisco. El objetivo para Sinaloa será mantener y superar el desempeño conseguido el año pasado, cuando la delegación se ubicó en el quinto lugar nacional.