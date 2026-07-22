$!Sinaloa aportará 20 representantes a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Sinaloa volverá a tener una presencia importante en el deporte internacional al aportar 20 representantes a la delegación mexicana que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto y que marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La entidad contará con 19 sinaloenses incluidos en la relación oficial proporcionada por el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), entre atletas y un entrenador, a quienes se suma el basquetbolista mazatleco Ronnie Selleaze Montaño, recientemente convocado a la Selección Mexicana, para elevar a 20 el número de representantes del estado.

La delegación refleja la fortaleza deportiva de Sinaloa en disciplinas de alto rendimiento como ciclismo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, softbol, beisbol, karate do, voleibol, voleibol de playa, boliche y basquetbol, deportes en los que el estado ha mantenido una producción constante de seleccionados nacionales.

Entre los nombres que encabezan la representación destaca la doblemente olímpica ciclista Luz Daniela Gaxiola González, una de las atletas sinaloenses con mayor trayectoria internacional y habitual integrante de la selección mexicana de velocidad, quien buscará mantenerse entre las principales cartas de México en la pista.