$!Sinaloa aportará 20 representantes a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Sinaloa volverá a tener una presencia importante en el deporte internacional al aportar 20 representantes a la delegación mexicana que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto y que marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
La entidad contará con 19 sinaloenses incluidos en la relación oficial proporcionada por el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), entre atletas y un entrenador, a quienes se suma el basquetbolista mazatleco Ronnie Selleaze Montaño, recientemente convocado a la Selección Mexicana, para elevar a 20 el número de representantes del estado.
La delegación refleja la fortaleza deportiva de Sinaloa en disciplinas de alto rendimiento como ciclismo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, softbol, beisbol, karate do, voleibol, voleibol de playa, boliche y basquetbol, deportes en los que el estado ha mantenido una producción constante de seleccionados nacionales.
Entre los nombres que encabezan la representación destaca la doblemente olímpica ciclista Luz Daniela Gaxiola González, una de las atletas sinaloenses con mayor trayectoria internacional y habitual integrante de la selección mexicana de velocidad, quien buscará mantenerse entre las principales cartas de México en la pista.
Junto a ella sobresale Lizbeth Yareli Salazar Vázquez, experimentada especialista en ciclismo de pista que ya sabe lo que es subir al podio en Juegos Centroamericanos, luego de conquistar oro y plata en Veracruz 2014, además de representar al país en competencias olímpicas y mundiales.
El ciclismo sinaloense también estará representado por María Antonieta Gaxiola González, consolidando una de las delegaciones más fuertes del estado dentro de esta disciplina.
En levantamiento de pesas, el olímpico Jorge Adán Cárdenas Estrada llega como uno de los exponentes mexicanos con mayor experiencia internacional, mientras que en luchas asociadas, Leonardo Luis Ángel Guerrero Avilez buscará colocarse entre los protagonistas del torneo regional.
Otra disciplina que aporta un número importante de representantes es el softbol, con cinco jugadores y un entrenador, muestra del crecimiento que ha tenido esta modalidad en Sinaloa y del peso que mantiene dentro de la selección nacional.
El beisbol, uno de los deportes con mayor tradición en la entidad, tendrá como representantes a Juan Carlos Gamboa Argüelles e Irving Alexis Wilson Delgado, quienes buscarán contribuir para que México dispute los primeros lugares del torneo.
En deportes de conjunto también figuran Abril Cristina Flores Castro e Inés Antonio Vargas Lares, en voleibol de playa, además de Gracia Esther Castro López y Franky Adrián Hernández Milantony, en voleibol de sala.
La representación sinaloense se completa con el mazatleco Jesús Francisco Moreno Bautista, en karate do; Lilia Guadalupe Robles González, en boliche; los softbolistas Jesús Jonathan Cardona Bustamante, Rubén Delgadillo Hernández, Alan de Jesús Osuna Peraza, Jesús René Cardona Bustamante y Yahir Daniel Yerena Sánchez, así como el entrenador Jesús Alfredo Lerma Martínez.
A ellos se suma el mazatleco Ronnie Selleaze Montaño, quien representará a México en basquetbol, convirtiéndose en el vigésimo sinaloense que verá acción en Santo Domingo 2026 y reafirmando el crecimiento que ha tenido el baloncesto sinaloense en los últimos años.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan el primer gran compromiso del ciclo olímpico y reúnen a los mejores atletas de la región. México llegará como una de las principales potencias deportivas del continente, después de dominar el medallero en la edición de San Salvador 2023, por lo que varios de los deportistas sinaloenses parten con posibilidades de disputar preseas y aportar puntos importantes para la delegación nacional.
SINALOENSES EN SANTO DOMINGO 2026
Jorge Adán Cárdenas Estrada (levantamiento de pesas)
Leonardo Luis Ángel Guerrero Avilez (luchas asociadas)
Luz Daniela Gaxiola González (ciclismo)
Lizbeth Yareli Salazar Vázquez (ciclismo)
María Antonieta Gaxiola González (ciclismo)
Ronnie Selleaze Montaño (baloncesto)
Jesús Jonathan Cardona Bustamante (softbol)
Rubén Delgadillo Hernández (softbol)
Alan de Jesús Osuna Peraza (softbol)
Jesús René Cardona Bustamante (softbol)
Yahir Daniel Yerena Sánchez (softbol)
Jesús Alfredo Lerma Martínez (entrenador de softbol)
Jesús Francisco Moreno Bautista (karate do)
Irving Alexis Wilson Delgado (beisbol)
Juan Carlos Gamboa Argüelles (beisbol)
Lilia Guadalupe Robles González (boliche)
Abril Cristina Flores Castro (voleibol de playa)
Inés Antonio Vargas Lares (voleibol de playa)
Grecia Esther Castro López (voleibol)
Franky Adrián Hernández Milantony (voleibol)