Entre los clasificados destaca Loret Mercedes García Sauceda , joven velocista de 14 años, quien competirá en las pruebas de 80 metros con vallas y 300 metros con vallas, dentro de la categoría Sub 16.

“Entreno muy fuerte todos los días, y estoy más enfocada que nunca. He aprendido a confiar en mí y quiero representar a Sinaloa con orgullo. Mi meta es clara: estar en el podio”.

“Este año voy más preparada. Me toca correr los 80 y 300 metros con vallas, y voy con todo. El primer año me fue muy bien porque llegué hasta la etapa nacional en salto de altura y quedé en cuarto lugar. Ahora, con más experiencia, voy por la medalla.”

Finalmente, Loret aprovechó para agradecer a quienes han sido parte fundamental de su crecimiento deportivo:

“Pues estoy muy agradecida con el Instituto, con todas las personas que me han apoyado, mi coach, mis familiares, mi papá, mi mamá, mi hermano... que siempre han estado para mí, dándome fuerzas para seguir adelante y siempre dándome ánimos”.

El equipo lo completan un saltador de altura Sub 23, quien ha sido medallista en las dos últimas ediciones nacionales; Alexa, atleta Sub 18 que participará en tres pruebas; Paulina, campeona nacional escolar en salto de altura Sub 16; e Isabela Moreno, quien correrá en el relevo 4x400 metros, donde también buscarán dar la sorpresa.