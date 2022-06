Los mejores jugadores por el conjunto local, con 14 unidades cada uno, fueron Jonathan Meza, Diego Rivera y Octavio Moya. Mientras que por los veracruzanos destacaron Alejandro Muñoz con 21 puntos, Yanni Rojas con 13 y Emilio Castro con 12.

Para el jugador con el número 11, Jonathan Meza, el triunfo es un paso, pero no se conforma con solamente la clasificación.

“El triunfo no significa nada porque todavía no hemos ganado, lo que importa es pasar a la final y ganarla, hay que seguir, estoy feliz de regresar. El equipo está fuerte y me gusta porque hay que seguir trabajando. La garra, el corazón y lo que se esfuerzan por sacar adelante al equipo. Me siento feliz y orgulloso de representar a Sinaloa”, expresó el seleccionado sinaloense.