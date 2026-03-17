Sinaloa definirá a sus seleccionados de gimnasia para el 2026

El deporte sinaloense se prepara para una intensa jornada de actividad con la celebración del Campeonato Estatal de Gimnasia 2026, un evento que promete reunir talento local en las modalidades de gimnasia artística femenil y varonil.

Pedro Urtusuástegui, presidente de la Asociación Sinaloense de Gimnasia, compartió que el certamen se desarrollará del 18 al 22 de marzo, tiene el propósito de fomentar la masividad de la convocatoria y servir como el selectivo oficial para el Campeonato Nacional y los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“Es el campeonato estatal de gimnasia 2026, donde se incorpora la modalidad de gimnasia artística femenil y gimnasia artística varonil”, compartió Urtusuástegui.

La actividad arrancará el 18 de marzo en Culiacán, teniendo como escenario el Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, donde entrará en acción la rama varonil.

Posteriormente, del 19 al 22 de marzo, la gimnasia artística femenil se trasladará al norte de la entidad, específicamente al Centro Deportivo Centenario en Los Mochis, donde las delegaciones de diversos clubes buscarán su pase a las siguientes etapas competitivas.

La respuesta de los clubes y padres de familia ha sido calificada como “excelente”, logrando una participación que supera los 400 atletas entre ambas ramas.

Este crecimiento en la base de deportistas alimenta la expectativa de superar los resultados del año anterior.

“El año pasado tuvimos 40 participantes en el campeonato nacional. Este año, espero subir de 45 a 60 participantes en el campeonato nacional”, detalló.

José Daniel Castro Rojo, director de Alto Rendimiento del ISDE, informó que a la par de la gimnasia, Sinaloa mantiene un frente abierto en diversas disciplinas que buscan su clasificación a la etapa nacional.

Deportes como bádminton, tiro deportivo, fútbol y boxeo se encuentran actualmente en procesos selectivos y regionales.

Las autoridades deportivas destacaron que el tiro deportivo se mantiene como el deporte estandarte tras los éxitos del año pasado, mientras que en el fútbol femenil se busca mejorar la medalla de plata obtenida anteriormente.

“Tenemos una muy buena expectativa de poder generar el desarrollo de estos deportes y de buscar los pases que son muy importantes del fútbol. El año pasado también nos quedamos en plata en la femenil y estamos buscando los pases para este deporte”, dijo Castro Rojo.

Este ciclo deportivo 2026 cuenta con el respaldo de la dirección de Armando Camacho Aguilar, con el objetivo claro de superar las marcas establecidas en 2025 y consolidar a Sinaloa como una potencia deportiva en la región.