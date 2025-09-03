$!Sinaloa fortalece su proyecto paralímpico y busca mantenerse en el top 5 nacional

CULIACÁN._ Al celebrarse la fase estatal de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, José Daniel Castro Rojo, director de Alto Rendimiento del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, comentó que esperan seguir entre los cinco primeros lugares a nivel nacional. Castro Rojo destacó que, en esta ocasión, se tuvo la participación de ocho municipios, aumentado la participación un 20 por ciento comparado a la edición 2024.

“En la pasada fase estatal de la Paralimpiada tuvimos la participación de ocho municipios del estado, y aún así, tenemos una muy buena participación parta la fase nacional, pero sí nos enfocamos en la parte de lo que sucedió este fin de semana, nos damos cuenta de cómo ha ido creciendo la participación, creció un 20 por ciento más de participación con respeto al 2024”, resaltó el encargado del Alto Rendimiento del Isde. “Esto habla del excelente trabajo que han venido realizando los municipios, cada uno haciendo su esfuerzo, los entrenadores, y lo fundamental, el apoyo del padre de familia”.

José Daniel Castro resaltó que esperan mantenerse entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, por lo que ya se está trabajando en las marcas de los deportistas. “Nuestro objetivo es mantenernos en el top cinco, es el objetivo que tenemos, se vio una buena calidad, se revisan marcas, en la parte del deporte adaptado como en el convencional para poder aspirar a llegar a un evento nacional, una Paralimpiada, tienen que tener ciertas marcas en lanzamiento, en velocidad, etcétera, esa parte estructural se hace, se presenta con las asociaciones para que sepan quién va a conformar la selección”, expresó.