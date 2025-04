Además del primer lugar obtenido por Montoya, otras participaciones sinaloenses también destacarón con importantes segundos y terceros lugares, como Karla Gómez (Sub 15 -48 kg), Brianna García (Sub 15 -49 kg), Regina Serrano (Sub 15 -55 kg), Joceliny Manjarez (Sub 15 -59 kg), Kamila Hernández (Sub 15 -64 kg), Javier Moreno (Sub 15 -81 kg) y José Miguel Montes (Sub 15 -89 kg), entre otros.

Sin embargo, y aunque algunos de estos resultados podrían ser suficientes para clasificar, la confirmación de los boletos a la Olimpiada Nacional dependerá de los resultados acumulados de todas las regiones del país, por lo que aún se deberá esperar el cierre de las competencias para conocer la lista definitiva de atletas clasificados.