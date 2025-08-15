Más deportes
|
Olimpiada

Sinaloa rompe récord histórico en la Olimpiada Nacional 2025 con 183 medallas, presume Cascajares

El director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte da el balance durante la conferencia de vocería
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2025 12:50
15/08/2025 12:50

CULIACÁN._ La delegación sinaloense hizo historia en la Olimpiada Nacional Conade 2025 al sumar 183 medallas: 45 de oro, 60 de plata y 78 de bronce. Es el mayor número alcanzado por el estado en esta competencia, y marca un antes y un después para el deporte local.

Durante la vocería de esta mañana, se dieron a conocer los resultados junto a autoridades estatales. Pero más allá de los números, lo que hay detrás es el trabajo constante: campamentos, concentraciones, seguimiento médico, apoyo técnico y una coordinación que no se detiene ni cuando termina el evento.

Julio César Cascajares, director del Isde, lo dijo claro: “En el Isde trabajamos de manera integral para que cada deportista llegue en las mejores condiciones a la Olimpiada Nacional Conade y a los eventos deportivos en puerta, a través de campamentos de preparación, concentraciones, apoyo en equipamiento, seguimiento médico y metodológico, así como coordinación constante con entrenadores y áreas técnicas”.

$!Sinaloa rompe récord histórico en la Olimpiada Nacional 2025 con 183 medallas, presume Cascajares

La apuesta no es solo por el alto rendimiento, sino por una visión deportiva que también incluye lo social, lo formativo y lo que está por venir.

“La instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya es atender a los deportistas de la mejor manera tanto en el deporte de alto rendimiento que nos da medallas y nos mide como instituto, pero también trabajamos en el fomento deportivo y social. El Isde no solo se enfoca en las competencias actuales, sino también en las que se desarrollarán en los próximos años, con una visión a largo plazo para mantener y superar el nivel deportivo de Sinaloa”.

#ISDE
#Olimpiadas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube