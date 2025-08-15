$!Sinaloa rompe récord histórico en la Olimpiada Nacional 2025 con 183 medallas, presume Cascajares

CULIACÁN._ La delegación sinaloense hizo historia en la Olimpiada Nacional Conade 2025 al sumar 183 medallas: 45 de oro, 60 de plata y 78 de bronce. Es el mayor número alcanzado por el estado en esta competencia, y marca un antes y un después para el deporte local.

Durante la vocería de esta mañana, se dieron a conocer los resultados junto a autoridades estatales. Pero más allá de los números, lo que hay detrás es el trabajo constante: campamentos, concentraciones, seguimiento médico, apoyo técnico y una coordinación que no se detiene ni cuando termina el evento.

Julio César Cascajares, director del Isde, lo dijo claro: “En el Isde trabajamos de manera integral para que cada deportista llegue en las mejores condiciones a la Olimpiada Nacional Conade y a los eventos deportivos en puerta, a través de campamentos de preparación, concentraciones, apoyo en equipamiento, seguimiento médico y metodológico, así como coordinación constante con entrenadores y áreas técnicas”.