$!Sinaloa rompe récord histórico en la Olimpiada Nacional 2025 con 183 medallas, presume Cascajares

CULIACÁN._ La delegación sinaloense hizo historia en la Olimpiada Nacional Conade 2025 al sumar 183 medallas: 45 de oro, 60 de plata y 78 de bronce. Es el mayor número alcanzado por el estado en esta competencia, y marca un antes y un después para el deporte local.
Durante la vocería de esta mañana, se dieron a conocer los resultados junto a autoridades estatales. Pero más allá de los números, lo que hay detrás es el trabajo constante: campamentos, concentraciones, seguimiento médico, apoyo técnico y una coordinación que no se detiene ni cuando termina el evento.
Julio César Cascajares, director del Isde, lo dijo claro: “En el Isde trabajamos de manera integral para que cada deportista llegue en las mejores condiciones a la Olimpiada Nacional Conade y a los eventos deportivos en puerta, a través de campamentos de preparación, concentraciones, apoyo en equipamiento, seguimiento médico y metodológico, así como coordinación constante con entrenadores y áreas técnicas”.
La apuesta no es solo por el alto rendimiento, sino por una visión deportiva que también incluye lo social, lo formativo y lo que está por venir.
“La instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya es atender a los deportistas de la mejor manera tanto en el deporte de alto rendimiento que nos da medallas y nos mide como instituto, pero también trabajamos en el fomento deportivo y social. El Isde no solo se enfoca en las competencias actuales, sino también en las que se desarrollarán en los próximos años, con una visión a largo plazo para mantener y superar el nivel deportivo de Sinaloa”.