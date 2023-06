“Estoy muy feliz y agradecida por volver a lograr la medalla. Es un sentimiento muy bonito, que si no te dejas vas a seguir cosechando. La dedico a mi familia, entrenadores, a todas las personas que están detrás de esta medalla y a todos los que están siempre”, finalizó.

En la final frente a Baja California se fueron a muerte súbita, siendo el primer partido que definieron en tres sets, un juego tenso y de garra, perdieron el primer set 17-21, ganaron el segundo 24-22 y sellaron la medalla de oro con el tercer set 18-16, la segunda presea dorada para Sinaloa.

Los jóvenes dirigidos por el ya medallista nacional Fredy Espinoza, no pudieron ocultar su emoción al concluir el partido.

“La verdad estamos muy contentos, muy felices de que la merecíamos y ganamos la medalla. No tengo las palabras para describirte el momento, la emoción no me deja, muy emocionado”, expresó el seleccionado nacional Vargas Lares.

En tanto, Aldahir Medina, un joven tranquilo, de muy pocas palabras, y debutante en torneos de este nivel, se dijo contento.

“Contento que se cumplió el logro, y sobre todo la forma, muy cardiaca, yendo abajo en el marcador. Le dedico la medalla a mi familia que siempre me han apoyado, a mi mamá, mi papá, a mi entrenador (Fredy Espinoza), que siempre nos andaba arreando para todos lados”, puntualizó el campeón nacional.

CERROJO DORADO

Los ahora bicampeones nacionales, Heraclio Ibarra y Ramón González de Culiacán, junto a su entrenador Ulises Ontiveros, llegaron a la gran final de la categoría Superior invictos para enfrentar a un equipo fuerte como el de Baja California, regalando un tremendo duelo por medalla de oro, que Sinaloa lo mandó a muerte súbita.