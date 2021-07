Sinaloa suma tres oros más en los Juegos Nacionales Conade 2021

MONTERREY._ El saltador Víctor Castro y los pesistas Aldair Sánchez y Emir Pineda le dieron a Sinaloa tres medallas de oro más, en la actividad de los Juegos Nacionales Conade 2021 que se desarrollan en esta ciudad.

Sinaloa hasta el momento tiene en su cuenta un total de siete medallas de oro, ochos platas y 14 bronces.

GRAN CIERRE DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

La rama varonil tuvo una última jornada de dos medallas de oro, cuatro platas y tres bronces, para un total de tres oros, seis platas y siete bronces que los deja en el décimo lugar a nivel nacional.

El campeón nacional en el 2019, Emir Pineda, repitió oro en la prueba de envión con 160 kilogramos, además de dos bronces en arranque con 128 kilogramos y en total con 296 Kg., en la categoría Sub 20 de la división de los +109 kg.

“Muy satisfecho con mi resultado porque a pesar de todo lo que hemos pasado estos últimos meses, superando unas lesiones, además del tiempo que perdimos con la pandemia, que no podíamos entrenar por temor a contagiarnos. Tenemos aproximadamente dos meses y medio que regresamos a los entrenamientos y gracias a Dios aquí están los resultados de lo que hacemos todos los días en el gimnasio”, apuntó el originario de Culiacán.

“Le doy muchas gracias a Dios por permitirme obtener este logro que para mí es uno de mis mejores logros porque me esforcé mucho, competir con atletas que tienen muchísima calidad. Afortunadamente se nos dieron las cosas, llevamos una medalla de oro y dos de bronce para Sinaloa. Es un gran orgullo ser de este estado y poderlo representar”, externó el joven pesista.

Por su parte, Aldair Sánchez Montoya, de La Reforma, se proclamó campeón nacional en la Sub 23 categoría +109 kilogramos con 350 kg, resultado de los 150 de arranque y 200 kg. en envión. En esta categoría sólo se premia el total.

La dinastía Sánchez Montoya tiene un excelente debut con Adarey, quien se colgó la medalla de plata en el arranque con 113 kilogramos en la categoría Sub 17 división de los 89 kg.

Mientras que Arturo Mascorro en la división de los 109 kilogramos Sub 20 se adjudicó tres medallas de plata con 130 kilogramos en el arranque, 155 en envión y en el total con 285 kilogramos.

GRAN CIERRE PARA VÍCTOR CASTRO, DOS OROS Y UNA PLATA

El seleccionado nacional de Salvador Alvarado, Víctor Castro Cuevas, se colgó su segunda medalla de oro, ahora en el salto triple con 15.60 metros, dejando la plata al representante de Yucatán, Roberto Esquivel, con 15.29 metros y el bronce para Querétaro, con Tristán Chávez, con 14.97 metros.

Mientras que la medalla de plata se la adjudicó en el relevo 4x100 junto a Brayan Bastidas, Martín Lizárraga y Javier Flores, con un tiempo de 42.73 segundos. El oro fue para Nuevo León con 41.91 segundos y el bronce para Nayarit con 42.92 segundos.

“Estoy feliz de que la delegación Sinaloa esté triunfando, y yo finalizando con broche de oro. Para mí la temporada aún no termina, por las marcas que di en otros eventos me pude rankear para los Juegos Panamericanos en Santiago de Cali, Colombia, en noviembre. Todavía quedan meses de preparación, y quiero agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de mí, que no me han soltado de la mano”, externó el campeón nacional.

Quienes también sumaron medalla fueron Paulina Cázarez, plata en lanzamiento de jabalina Sub 20 con un lanzamiento de 44.40 metros. El oro fue para Nuevo León con 49.33 metros y el bronce se lo lleva Sonora con Jennifer Álvarez al registrar un lanzamiento de 40.50 metros.

Y Ximena Angulo se quedó con el bronce en los 100 metros con vallas Sub 20 con un tiempo de 15.31 segundos. El oro fue para Baja California con 14.61 segundos y la plata para Nayarit con 15.00 segundos.

TIRO DEPORTIVO SE APUNTA DOS BRONCES

En la sede de Guadalajara, en la modalidad de rifle 10 metros, Karla Guadalupe Cebreros con 611 puntos logró bronce. El oro fue para Jalisco con 618.6 puntos y la plata para Nuevo León con 618 puntos.

En la rama varonil Ángel Sebastián Pérez sumó 218.8 puntos para el tercer puesto. El campeón fue Jalisco con 244.1 unidades y la plata para Baja California con 236.8 puntos.

Competirán este domingo en la modalidad de mixtos.