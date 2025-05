Al término del encuentro, la entrenadora Xóchitl Orona, con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos, expresó que para eso trabajaron desde que inició el proceso.

“Estoy muy emocionada, trabajamos mucho para esto, dije, desde que empezamos el proceso, que me la iban a pagar, no sabía quién, pero me la iban a pagar. Los que en su momento me vieron débil, frustrada, me vieron llorar, aquí está su Xóchitl que sí pudo, que pudo hacer jugar las niñas, que pudimos hacer equipo y que logramos el objetivo de llegar a la final y colgarnos una medalla. Pero ahora vamos por el oro”, indicó la entrenadora al término del encuentro.

JUVENIL MENOR VARONIL

Sinaloa, en la Juvenil Menor Varonil, finalizó en la sexta posición al caer 20-25, 25-23 y 12-15 ante Baja California.

Previo a este duelo, los sinaloenses se enfrentaron ante Nayarit por el pase a la semifinal, pero no lograron avanzar, perdiendo en tres sets por parciales de 32-20, 31-33 y 11-15.