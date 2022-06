Y así fue. El gimnasta sinaloense Aarón Ibarra Osuna le dio a Sinaloa la décima medalla de oro en los Juegos Nacionales Conade 2022 , en la disciplina de gimnasia artística, tras imponerse en el All Around de la categoría 14-15 años Varonil, al finalizar con una puntuación de 73.330. Además, calificó a la final en los seis aparatos, donde buscará también las preseas el martes y miércoles.

Al recibir la medalla de oro, Aarón Ibarra Osuna admitió que no esperaba ganar el primer lugar.

No esperaba el oro: Aarón Ibarra

Admitió que sintió mucha emoción cuando anunciaron su nombre, ya que el año pasado no le fue muy bien por estar lesionado.

“Sentí mucha felicidad –escuchar su nombre-, ya tenía rato que no ganaba un primer lugar, el año pasado me lastimé, no pude competir, pero este año se logró la medalla”, destacó Ibarra Osuna, quien dedicó la medalla a su familia, entrenadores y amigos.