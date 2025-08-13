Sinaloense Andrea Félix pasa a semifinales de los Panamericanos Junior

ASUNCIÓN._ Con el ataque de Aime Topete, Michelle Lizárraga, Arleth Márquez y la sinaloense Andrea Félix, México avanzó a la semifinal del voleibol de sala femenil de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al ganar 3-0 (25-17, 25-18 y 25-19) a Costa Rica.

Basando su ataque insuperable y un bloqueo aguerrido, las jugadoras mexicanas sellaron su pasaporte a la siguiente fase del torneo en donde está de por medio el pase a la final, aunque ya con el hecho de estar en la antesala representa un logro importante para el conjunto.

Las mejores anotadoras del juego fueron Aime Topete, quien esta en espera de vivir su experiencia profesional en Francia, sumó 16 unidades y demostró una vez que está hecha para las grandes ligas y demostrar su talento en la esfera internacional.

En este renglón, la segunda mejor anotadora fue Michelle Lizárraga con 11 y con 10 finalizó Arleth Márquez, quienes fueron las guías de esta importante victoria para el voleibol de sala femenil junior.

Por su parte, la sinaloense Andrea Félix sumó 8 puntos.

La líbero de la selección, Cassandra Soto, se mostró feliz por este resultado el cual abre la posibilidad de estar con una medalla en el cuello y disfrutar un momento más de triunfo en esta justa deportiva, a la cual llegó con la ilusión de ser medallista.

“Trabajamos mucho para este momento, fuimos contundentes y ahora el reto es pasar a la final y lo vamos a lograr”, expresó.

Soto resaltó la entrega de cada una de sus compañeras para estar a un paso de la final “todas nos entregamos en un torneo en donde representar a México siempre es un orgullo”.