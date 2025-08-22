$!Sinaloense Hayato Yoshii se cuelga el bronce en Asunción 2025 tras vibrante jornada de combates

Mazatlán tiene un nuevo motivo de orgullo. El karateca Hayato Francisco Yoshii conquistó la medalla de bronce en la categoría -75 kilogramos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de caer en la semifinal ante el venezolano Jesús Castro.

Hayato debutó este viernes en el Polideportivo Deportes Urbanos con una victoria ante el dominicano Keanu Feliz por 1-0, dentro de la ronda eliminatoria del Grupo B.

En su segundo combate, el sinaloense desató su potencial y derrotó con contundencia al paraguayo Dieter Rinck por 8-0.