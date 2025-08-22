$!Sinaloense Hayato Yoshii se cuelga el bronce en Asunción 2025 tras vibrante jornada de combates

Mazatlán tiene un nuevo motivo de orgullo. El karateca Hayato Francisco Yoshii conquistó la medalla de bronce en la categoría -75 kilogramos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de caer en la semifinal ante el venezolano Jesús Castro.
Hayato debutó este viernes en el Polideportivo Deportes Urbanos con una victoria ante el dominicano Keanu Feliz por 1-0, dentro de la ronda eliminatoria del Grupo B.
En su segundo combate, el sinaloense desató su potencial y derrotó con contundencia al paraguayo Dieter Rinck por 8-0.
Sin embargo, en su tercer enfrentamiento de la jornada, el karateca de 19 años cayó ante el argentino Luka Salesky por 4-2, aunque le alcanzó para avanzar a semifinales.
Ya en la semifinal, el alumno del Team Moreno se topó con el venezolano Jesús Castro ante el que protagonizó un duelo de alto voltaje. El combate, que llegó empatado 3-3, se definió en tiempo extra con dos Ippon a favor del sudamericano, cerrando el marcador 9-3.
Pese a la derrota, Yoshii se quedó con el tercer lugar del podio, sumando una valiosa medalla de bronce para México. Alumno del Team Moreno, el sinaloense continúa consolidando su carrera internacional, luego de una preparación que incluyó campamentos en España y Egipto.
Su actuación en Asunción no solo refleja el talento emergente del karate mexicano, sino también el compromiso de una nueva generación de atletas que busca dejar huella en el escenario continental.
Por su parte, la también mexicana Ana Carolina Herrera se consagró como la reina de los -61 kg. Con una actuación brillante y llena de corazón, derrotó contundentemente a la potencia Brasil para llevarse la medalla de oro.
Hasta el momento, México suma en Asunción 2025, 25 medallas de oro, 44 de plata y 44 de bronce.