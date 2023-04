“Cuando me dan a conocer la noticia, le dije a mi entrenador (Freddy Espinoza) y a un amigo, y llegando a mi casa (Guasave) le dije a mi mamá, pero ella no me creía, le dije, ‘mamá me hablaron para la selección mayor’ y me dice, ‘a poco, ¿para la mayor Inés?’, ‘sí, para la mayor, me van a preseleccionar para la mayor’ y me felicitó, pero no me creía, pensaba que era un chiste y le dije que era cierto”, recordó el voleibolista de 16 años de edad.

Admitió que, por momentos, tampoco creía lo que le estaban diciendo, hasta que lo asimiló y se sintió muy contento por todo el esfuerzo que ha realizado.