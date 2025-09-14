$!Sinaloense Jormar Osuna se cuelga el metal dorado en etapa del NORCECA Tour 2025

Jorman Osuna sumó un triunfo más en el plano internacional, en esta ocasión acompañado por Miguel Sarabia la dupla mexicana se quedó con el oro en la octava parada del NORCECA Tour 2025, celebrada en El Salvador, tras derrotar con autoridad a los canadienses Martin Licht y Luke de Greef con parciales de 21-15 y 21-13.
Osuna, destacado voleibolista de Sinaloa y quien formará parte de la escuela del entrenador olímpico Salvador González, mostró una vez más su calidad frente a la red y su evolución en la cancha.
El mazatleco se adaptó sin problema al ritmo de uego de Sarabia, otra pieza importante en el voleibol nacional y tras eliminar a Costa Rica (2-0) en semifinales se pararon firmes en la contienda por el metal dorado.
La dupla tricolor mostró contundencia al ponerse al frente en el score y una gran defensa frente a la red para salir airosos y sumar puntos en el ranking mundial.
Con este resultado la dupla suma su segundo oro del año, luego de la victoria obtenida en Juan Dolio. Además, en el calendario 2025 ya se habían colgado el bronce en Puerto Cortés y Tamaulipas.
A nivel individual, Jorman Osuna también ha brillado, con un oro en Manzanillo y una plata en Zapopan, mostrando el gran momento que atraviesa en su carrera deportiva.
Con base a la FVIB, actualmente la dupla Miguel Sarabia / Jorman Osuna se encuentra en la posición 70 a nivel mundial con 1 mil 896 puntos.