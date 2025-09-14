$!Sinaloense Jormar Osuna se cuelga el metal dorado en etapa del NORCECA Tour 2025

Jorman Osuna sumó un triunfo más en el plano internacional, en esta ocasión acompañado por Miguel Sarabia la dupla mexicana se quedó con el oro en la octava parada del NORCECA Tour 2025, celebrada en El Salvador, tras derrotar con autoridad a los canadienses Martin Licht y Luke de Greef con parciales de 21-15 y 21-13.

Osuna, destacado voleibolista de Sinaloa y quien formará parte de la escuela del entrenador olímpico Salvador González, mostró una vez más su calidad frente a la red y su evolución en la cancha.

El mazatleco se adaptó sin problema al ritmo de uego de Sarabia, otra pieza importante en el voleibol nacional y tras eliminar a Costa Rica (2-0) en semifinales se pararon firmes en la contienda por el metal dorado.