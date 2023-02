Tras el devastador terremoto se generó incertidumbre por las condiciones del equipo mexicano, por lo que el medallista de oro en Tokio 2020 informó que ellos están en buenas condiciones, ya que el sismo ocurrió al otro extremo del país.

“Como yo viví el acontecimiento de los sismos la verdad que fue muy normal porque la ciudad en la que estoy (Estambul) no sucedió nada, a lo que tengo entendido se sintió muy leve porque estamos retirados de las ciudades que se perjudicaron, pero yo no sentí nada, no sentí movimiento y no hubo daños en el hotel donde estoy porque estoy hasta el otro del país.

“Por lo tanto me encuentro bien y todo mi equipo bien, sin ningún daño porque no sucedió nada en la ciudad en la que me encuentro”, declaró el también campeón del mundo.