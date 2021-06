El clasificado mundial sinaloense Juan Macías Montiel buscará el título Medio del Consejo Mundial de Boxeo, que ostenta el invicto estadounidense Jermall Charlo.

El combate se llevará a cabo el próximo 19 de junio en el Toyota Center de Houston, Texas, estadio local de los Houston Rockets de la NBA.

Macías Montiel, sobrino del ex campeón mundial Fernando “Kochulito” Montiel, expresó que esta oportunidad es producto del trabajo de él y su equipo, asegurando que realizará una gran pelea para coronarse como nuevo campeón mundial.

Juan viene de noquear en un round al contendiente mundialista James Kirkland, mostrando un gran desempeño arriba del ring.

Charlo viene de retener con éxito su título tras vencer por decisión unánime a Sergiy Derevichenko en septiembre pasado, en un combate donde demostró su gran calidad.

“Yo sé que mucha gente no me conoce, que Charlo no me conoce, creo que todas mis habilidades no han podido ser mostradas y ante el número uno de la división es una oportunidad que uno no puede desaprovechar. Estamos muy motivados por disputar el título mundial WBC y vamos a dar el batacazo, esperamos dar la sorpresa y vamos a hacer historia,” dijo Macías Montiel.

La cartelera será transmitida por Showtime y es presentada por PBC.

