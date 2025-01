“Este miércoles se va a saber lo que va a pasar, si sigo otro ciclo olímpico o me voy al profesional. Estoy feliz por las noticias que voy a dar, creo que tomé una gran decisión”, compartió el pugilista sinaloense.

“Lo hablé con mi papá, con mi entrenador Radamés Hernández, con Eddy Reynoso, que es mi mánager, para saber cuál es la mejor decisión. Lo estuvimos debatiendo y es hora del veredicto final”.

Cabe destacar que dos boxeadores a los que enfrentó el París 2024, como lo son el estadounidense Omari Jones (medalla de bronce) y el indio Nishant Dev, se inclinaron por entrar al profesionalismo, lo que podría ser un indicio de la decisión final del mazatleco.

“Estoy contento por ellos. A los dos ya me enfrenté y están con la promotora Matchroom. Conmigo se sabrá con quién me iré, y no puedo estar más contento que anunciar lo que va a pasar”.

¿Quién es Marco Verde?

Originario de Mazatlán, Sinaloa, “El Green” ha destacado en su carrera como boxeador amateur con un récord de 43 victorias (15 KO), siete derrotas sobresaliendo en el boxeo municipal, estatal, regional y nacional, consagrándose como bicampeón del torneo Golden Belt Series.

Su carrera como boxeador amateur la glorificó el pasado verano, cuando conquistó la medalla de plata en la categoría de 71 kg en un combate contra el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev en la justa olímpica de París.