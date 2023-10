Marco Verde tiene un sueño: competir en los Juegos Olímpicos París 2024 y ganar la medalla que su padre no pudo. Porque Marco es hijo de Manuel Verde , boxeador mexicano que compitió en Barcelona 1992 , y aunque su padre no quería que subiera a un ring él acabó siguiendo sus pasos. Y en los Juegos Panamericanos obtuvo su ansiada cuota olímpica .

“Duré como siete u ocho años jugando beisbol. No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso”, explica. “Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó [a ver boxeo] y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”.

“Cómo no me puedo sentir orgulloso. Imagino cómo está él, mi familia... Han sido ya 11 años de trabajo desde que inicié y no me llega a la mente todavía. Tal vez cuando esté en el hotel, cuando esté en casa, voy a llorar de la emoción”.

- ¿Y qué le va a decir cuando le cuente que ya ha asegurado una plaza olímpica?

- “Le voy a decir que lo logré, y que vayan ahorrando para París 2024”.

Si bien las cuotas de boxeo son nominales, los Comités Olímpicos Nacionales tienen la autoridad exclusiva sobre la representación de sus respectivos países en los Juegos Olímpicos. Por tanto, la participación de los atletas en París 2024 dependerá de la selección de su CON para representar a su delegación en los próximos Juegos Olímpicos.

