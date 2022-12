“Estamos listos para una nueva competencia, por lo que hemos trabajado muy duro y que nos llena de motivación. Es curioso que cada que voy a un evento se me han presentado cosas positivas que me echan la mano para obtener los mejores resultados, esperemos que ahora no sea diferente la cosa”, dijo Díaz.

El paratleta ha registrado un 2022 de mucha acción con participación en el Tour Mundial en Honolulu, Hawái.

De igual manera en el US Open Adaptive Surfing, en Estados Unidos, lugar en el que consiguió la plata el pasado septiembre.