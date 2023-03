“Creo que vengo muy fuerte, pero no me puedo confiar, nunca me he confiado en ningún torneo, pero tengo la cabeza firme y los pies en la tierra, y esa humildad me ha dado el estar en donde estoy”, dijo Millán López.

La deportista de talla nacional informó de los pormenores del próximo evento al lado de un compañero y que en su momento la instruyó en el deporte, Jesús Ramírez, así como de Carol Lobera, del gimnasio Lux Sport Clubs, lugar en donde ella se prepara y la apoya en sus competencias, junto con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.