Visiblemente emocionada por esta oportunidad que se le está presentando en su carrera, la pugilista universitaria expresó que aunque no peleará en el peso que lo venía haciendo, se siente con toda la fe para conquistar el título mundial.

“Es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida desde que empecé a boxear hace 13 años, aunque no es en mi peso, me siento muy fuerte y con toda la fe de que podré ganar este título del mundo”, asentó.