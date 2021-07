“Todo atleta aspira a una medalla y no eres una atleta si no tienes la ambición de ganar algo, y para eso me preparo todos los días y todo trato de hacerlo perfecto para lograr hacer historia y para mí estar en los Juegos Olímpicos es muy especial porque lograr una presea no podría explicar ese sentimiento”, dijo Salazar antes de viajar a Japón.

La carrera comenzará en el Musashinonomori Park de Tokio, y las ciclistas pasarán por las prefecturas de Kanagawa y Yamanashi mientras pedalean hasta la línea de meta, en el Fuji International Speedway, de la prefectura de Shizuoka. El recorrido no sólo es largo, sino que también cuenta con subidas y bajadas empinadas, lo cual lo hace aún más complicado que otros recorridos pasados en los Juegos. El desnivel acumulado es de 2.692 m en la carrera femenina.