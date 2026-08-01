$!Sinaloense Yareli Salazar finaliza en el lugar 19 de la prueba de ruta en Santo Domingo 2026

La ciclista sinaloense Yareli Salazar concluyó su participación en la prueba de ruta femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ubicarse en la posición 19.

La olímpica completó el recorrido de 123.8 kilómetros con un tiempo de 3:12:00, a un minuto y 28 segundos de la ganadora.

La competencia reunió a 40 pedalistas de la región en un exigente circuito de ocho vueltas con salida y meta en las inmediaciones del Congreso Nacional, en Santo Domingo. El recorrido transitó por la avenida 30 de Mayo y la avenida Abraham Lincoln antes de regresar al punto de partida.

La medalla de oro fue para la cubana Marlies Mejías, quien cruzó la meta con un registro de 3:10:32. La plata correspondió a Teniel Campbell, de Trinidad y Tobago, mientras que el bronce quedó en manos de la mexicana Yareli Acevedo, ambas con el mismo tiempo de la campeona.