$!Sinaloense Yareli Salazar finaliza en el lugar 19 de la prueba de ruta en Santo Domingo 2026

La ciclista sinaloense Yareli Salazar concluyó su participación en la prueba de ruta femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ubicarse en la posición 19.
La olímpica completó el recorrido de 123.8 kilómetros con un tiempo de 3:12:00, a un minuto y 28 segundos de la ganadora.
La competencia reunió a 40 pedalistas de la región en un exigente circuito de ocho vueltas con salida y meta en las inmediaciones del Congreso Nacional, en Santo Domingo. El recorrido transitó por la avenida 30 de Mayo y la avenida Abraham Lincoln antes de regresar al punto de partida.
La medalla de oro fue para la cubana Marlies Mejías, quien cruzó la meta con un registro de 3:10:32. La plata correspondió a Teniel Campbell, de Trinidad y Tobago, mientras que el bronce quedó en manos de la mexicana Yareli Acevedo, ambas con el mismo tiempo de la campeona.
Para Salazar, originaria de Culiacán, Sinaloa, la prueba representó un nuevo reto internacional dentro de una temporada en la que había mostrado un gran nivel competitivo. Apenas el pasado 13 de julio, la mexicana conquistó el 63.º Manhattan Beach Grand Prix, en California, resultado que confirmó su buen momento y que formó parte de su preparación rumbo a la justa centroamericana.
Aunque no logró colocarse en la disputa por las medallas, la sinaloense volvió a representar a México en una de las competencias más importantes del calendario regional, enfrentando un pelotón de alto nivel y sumando una nueva experiencia en el escenario internacional.