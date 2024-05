El medallista paralímpico de Londres 2012, Jorge Benjamín González Sauceda, cosechó dos preseas de plata, la primera en salto de longitud T13, con una marca de 6.38 metros, misma que logró en su sexto y último intento, en tanto que la segunda insignia fue en la final de 100m T13, tras cronometrar un tiempo de 11.70 segundos. El primer lugar fue para Samba Coulivaly de Malí, con 11: 26 y el tercero para Mihai Nicolae Vitan de Rumania, con 12:40 segundos.

“Me sentí bien, tuve una buena participación en la prueba de salto de longitud y en la prueba de 100 metros planos, sin embargo, después de tener mi participación en los eventos antes mencionados tuve una pequeña recaída de salud”, señaló Benjamín González.

La poblana Diana Laura Coraza Castañeda conquistó la presea de oro en la final de 400 metros planos, categoría T11, con un tiempo de 1:02.20 minutos en la prueba que reunió a competidoras de África, Europa y América en el marco del último día de competencias.

“Estoy contenta porque fue una buena carrera, me va a permitir evaluar mi rendimiento y hacer los ajustes para las siguientes competencias; pero no estoy satisfecha porque me quedé cerca de avanzar lugares en el ranking y ese es mi objetivo. Me quedo con muchas ganas de entrenar y competir mejor en las siguientes”, declaró la corredora de ciegos y débiles visuales, quien participó al lado de su guía Luis Daniel García

La campeona de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 compartió que no asistirá al Campeonato Mundial de Kobe, Japón, pero buscará mejorar su ranking en próximas competencias internacionales.

La medallista de Santiago 2023, Priscila Saraí Chávez Nava ganó el primer lugar en la final de 100m T13, con tiempo de 14.10 segundos; seguida de Rahinatou Mone de Burkina Faso. En 400m T13, la tamaulipeca logró el segundo peldaño con tiempo de 1:07.63 minutos y en 200m entró en la segunda posición con un registro de 29.66 segundos, pero no obtuvo presea, por el número de participantes.

La medallista de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, Daniela Eugenia Velasco Maldonado, sumó el bronce en la final de 1500m T12, al lado de su guía César Belman, con un crono de 5:14.20 minutos. En 400m T12 registró un tiempo de 1:05.07 minutos.

En la final femenil de 1,500m T11, la subcampeona de Santiago 2023, Johana Alejandrina Ramos Aceves, ocupó la cuarta posición con 5:34.82 minutos y en final varonil de 400m T11, el medallista parapanamericano José de Jesús Flores obtuvo el cuarto sitio, con un registro de 57.53 segundos.

La próxima competencia internacional de la disciplina será el Campeonato Mundial Kobe 2024, programado del 17 al 25 de mayo en Japón, certamen que otorgará plazas a los Juegos Paralímpicos París 2024.