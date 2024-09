Uno de los grandes retos de Jannik Sinner para esta temporada era estrenar su vitrina con el primer Grand Slam de su carrera. No sólo consiguió el objetivo nada más empezar la temporada en el Abierto de Australia, sino que este domingo ha sido capaz de repetir en el US Open .

“Este título significa mucho para mí; la última etapa de mi carrera no ha sido fácil”, confesó Sinner. “Está mi equipo, que me apoya cada día, la gente que está cerca de mí.

“Me encanta el tenis, entreno mucho para este tipo de escenarios, pero fuera de la pista hay vida. Me gustaría dedicar este título a mi tía, que no se encuentra muy bien de salud. No sé cuánto tiempo seguiré teniéndola en mi vida. Es bonito que pueda compartir un momento positivo con ella”.