US Open, Abierto de Australia, Roland Garros... ¿y Wimbledon? Sólo una victoria separa a Jannik Sinner de alcanzar la última ronda en los últimos cuatro Grand Slam en juego, gracias a un récord de 25-1 en los torneos de esta categoría.

La victoria más reciente del No. 1 del PIF ATP Rankings se produjo este miércoles en los cuartos de final en el All England Lawn Tennis and Croquet Club frente al favorito No. 10 Ben Shelton por 7-6(2), 6-4, 6-4, en dos horas y 19 minutos.