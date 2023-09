El encuentro comenzó con dominio de Kenin que tomó ventaja dos veces en el set con un par de quiebres, los cuales fueron suficientes, a pesar de sumar más errores no forzados, 13 contra 6, que su rival.

El segundo set fue dramático, la estadounidense visiblemente afectada por el fuerte calor, disminuyó su rendimiento, lo que aprovechó Leylah para sacar ventaja de 5-2; con el 5-4 y su servicio, Fernández desperdició dos sets points y Kenin pudo emparejar para provocar el tie break. En el desempate, Sofía no logró mantener la ventaja que tenía de 4-2 para ceder el parcial que tuvo una duración de 80 minutos.

Visiblemente contrariada en el descanso por las oportunidades desaprovechadas, Kenin hizo ajustes en su juego y en la estrategia, para barrer en el tercer set a Leylah, que no pudo mantener su momento tras empatar el partido. Este fue el segundo triunfo de Kenin sobre Leylah, en el mismo número de enfrentamientos directos en la gira profesional.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, he estado trabajando muy fuerte para conseguir buenos resultados. He tenido muchos partidos en dos semanas y es normal cometer algunos fallos, pero eso es normal; al final del torneo los rivales son más fuertes, hoy Leylah jugó muy bien, obviamente no me sentí al cien por ciento, pero he conseguido luchar fuerte”, declaró Sofía tras el encuentro.

Esta será la tercera semifinal del año para la estadounidense nacida en Moscú, pues lo hizo en Hobart a principios de temporada y la mencionada ocasión en San Diego. Además es su primera semifinal en un torneo WTA 1000 desde 2019 cuando lo consiguió en Cincinnati.