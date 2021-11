“Le estoy echando muchas ganas, la verdad voy muy bien con mi recuperación, por lo que estoy enfocada en fortalecer la pierna y la rodilla para no recaer y estar lista de cara a la próxima temporada”.

“Por lo que creo que esto me permitirá de aquí a febrero poder llegar al cien por ciento al arranque de temporada y con un buen nivel”.

“Creo que me operé a tiempo, la verdad es que los ejercicios que soy capaz de hacer al tiempo que tengo, van muy bien. No tengo la prisa por pisar una cancha y jugar a un nivel fuerte.

Moreno resaltó la importancia de poder contar con un equipo profesional en el puerto, pues esto hará que muchas jugadoras de la zona tengan la oportunidad de desarrollarse sin la necesidad de emigrar lejos de su hogar.

“A mí me tocó emigrar, tuve la oportunidad para ir a Tepic y me tocó ese proceso del nacimiento y crecimiento del equipo junto con la liga, que ha ido mejorando. Pero esto abre las puertas a jugadoras que a lo mejor no son vistas en el centro del país.

“Incluso, aquellas que no tienen la oportunidad de ir a un tryout, tendrán la oportunidad de hacerlo aquí en Mazatlán y esto abre ampliamente el panorama para las jugadoras dentro de la liga nacional”.