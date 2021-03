“Yo tuve la dicha de iniciar con la Liga Profesional, al igual que con Mexcaltecas, he visto que ha mejorado, siempre hay diferencia entre hombres y mujeres, pero ahí estamos demostrando que las mujeres también juegan, incluso en Chihuahua no nos prestaron el gimnasio municipal de Delicias, pero al inicio de temporada la gente se dio cuenta de nuestro juego y fue padre ver la reacción positiva”, recordó.

“Todo empieza desde chica cuando no tienes idea de la diferencia entre hombres y mujeres, cuando llegas al profesional te das cuenta, pero tener el apoyo de la familia siempre es algo positivo, yo lo he tenido desde el inicio, yo era tímida, pero mi mamá siempre me involucró en actividades deportivas, el tener el apoyo de mi familia ha sido lo mejor y por eso he llegado a donde he llegado”, compartió la jugadora.

“De las partes más difíciles fue quedarme en Estados Unidos, cinco años fuera de casa, tuve una etapa difícil con la entradora, en mi segundo año donde yo esperaba que alguna universidad me apoyara, me fue mal, la entrenadora no me jugó a pesar de que me la pasaba en la escuela y en la cancha, pero con el apoyo de mi familia me mantuve en el equipo y aprendí.

“Regreso a México a la selección sub 20 a los 18 años, pero no se dio seguimiento al proceso, nunca deje el baloncesto, nos fuimos a un torneo donde me visorearon, me hablan a los nacionales, al equipo nacional y formo parte de la selección, fue cuando me direccioné al básquet profesional para llegar a la Liga Nacional, todo ese aprendizaje es lo que más me ha llenado, el representar a mi país y el que mi familia esté orgullosa ha sido de lo mejor”, agregó.

Como ejemplo para las jugadoras y la sociedad en general, Moreno los invita a “adaptarse” y nunca rendirse, así como demostrar en la cancha el valor de cada persona.

“Mi mensaje es mi palabra, adaptarse, adaptarse al juego, al entrenador, a tus compañeros dar lo mejor y va a llegar el punto donde verás los resultados y llegarás a donde quieras. Aquí es nunca rendirse, tomar lo mejor y aprender, adaptarte y seguir adelante.