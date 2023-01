CULIACÁN._ Sofía Fernanda Varela Salazar y Ángel Aispuro Ríos, estudiantes de la Preparatoria Hermanos Flores Magón y de la Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), respectivamente, se declararon listos para la participación que tendrán este fin de semana en la etapa zonal de los Juegos Nacionales Conade, que tendrá como sede el puerto de Mazatlán.

Ambos atletas universitarios y su entrenador Héctor Herrera Ortiz se mostraron confiados en que lograrán las marcas necesarias para clasificarse a la siguiente etapa de estos juegos.

“Mi preparación, tanto en la pista como el gimnasio, me sirve mucho para las competencias y específicamente para este del fin de semana, yo me siento muy bien, me siento rápido y fuerte”, expresó Sofía Varela, quien compite en salto de longitud y salto triple.