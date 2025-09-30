‘Sold out’ el Anual de El Cid

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos... pero antes, unirnos al profundo pesar por el sensible deceso de nuestro compañero y amigo Ricardo Meraz Carranza, a su esposa Lupita y a sus hijas, ya que, de acuerdo con nuestras noticias, dejó de existir cuando residía en la frontera norte.

Meraz fue reconocido como un excelente cronista deportivo, fue jefe de la sección en El Sol del Pacifico a donde nos integramos desde 1969 y finalizó nuestra colaboración en ese diario por allá por 1982. Desde ese entonces, Meraz emigró a Tijuana en donde continuó su oficio, con bastante éxito.

Vaya un abrazo solidario para la familia Meraz y desde aquí, deseamos que el Sumo Hacedor conceda la gloria para nuestro amigo, compañero de varias aventuras y con quien compartimos las crónicas de eventos en ese prestigiado diario que ahora se convirtió en El Sol de Mazatlán.

Descanse en paz....

ANUAL DE EL CID. – Vaya pues, nos causó sorpresa, y no, el hecho de que cuando nos metimos a la página del 51 Torneo Anual de El Cid, lo primero que visualizamos fue el “Sold out”, anuncio de que las plazas disponibles para jugadores, ya están repletas.

A un mes de que se inicien las actividades, precisamente el 3 de octubre con las rondas de práctica disponibles para aquellos que se acreditaron su plaza, la cifra de registros llega a 238, por lo que es posible que sólo acepten un par de jugadores más, y se complete la de 240.

Eso es muy fácil de conseguir en virtud de que ya hay lista de espera y es bastante larga, para a los que, como un servidor, dejamos que transcurrieran los días y buscamos, a estas alturas, un sitio en el formidable evento que tiene una lista de premios muy atractivos.

La fecha de celebración del evento será del 3 al 9 de octubre y los premios a disputar suman por ahí de los 3 millones de pesos, así de fácil.

Así las cosas, sólo resta que este fin de semana se definan lugares disponibles y se cierren los registros con una cantidad de jugadores en realidad, impresionante, aunque no es de extrañar que eso suceda ante los antecedentes de atención a los jugadores y los premios que se entregan el domingo cuando finaliza la última ronda de juego.

Por nuestra parte, estamos en espera de que se nos confirme la participación, pero igual nos quedamos como el chinito, nomás milando, pero eso sí, al pie del cañón para la cobertura del evento para los lectores de Noroeste.

No pasa nada dijera mi queridísima nieta Yami, a quien enviamos un besito...

LOS NOTARIOS. – El pasado fin de semana tuvo desarrollo en nuestro puerto, un interesante torneo exclusivo para notarios que estuvieron presentes en la celebración de una convención a la que se dieron cita representantes de diversas localidades de nuestro País.

Los resultados los comentaremos en futura entrega ya que no fue posible, al garabatear esta columnilla, conseguirlos oportunamente, pero les debemos la crónica.

Lo que si nos dieron a conocer como avance es que uno de los integrantes del team Mie-do, Juanito Huerta, lideraba la segunda parte de la competencia, ya que la primera se realizó en el precioso Estrella del Mar y la final tuvo lugar en el campo Marina Mazatlán.

Todo parecía indicar que Juanito se llevaría los máximos honores, pero.... Esperemos para oficializar los resultados y comentarlos en su oportunidad...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Dentro de las actividades del 9no. Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán, mañana jueves a las 9 de la mañana se realizará la tradicional rueda de prensa a la que ya invitamos a los representantes de los diferentes medios de comunicación para que nos acompañen.

El lugar de reunión será el auditorio del referido nosocomio y ahí daremos a conocer los detalles para la realización del torneo de golf que llega a su noveno año.

Este evento forma parte de las actividades de la celebración del décimo aniversario, como parte de un programa en el que también se contemplan actividades como reuniones de orientación médica, torneos deportivos, etc...

La invitación es para todos los que, de una u otra forma, comunican al público los acontecimientos de importancia que tienen lugar en nuestro puerto.

Allá los esperamos...

Y hasta aquí, esta semana aquí le cortamos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...