‘Sold out’ en el Campestre

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nueva cuenta por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos más importantes en el mundo de los bastones, vamos pues....

CAMPESTRE. – Tal como se ha hecho costumbre prácticamente, los eventos que se organizan en nuestra ciudad relativos al golf, se saturan en cuanto se anuncia su celebración. Tal es el caso del Club Campestre de Mazatlán que esta misma semana, a poco más de un mes de la realización de su tradicional anual de 69 aniversario, la cuarta edición del Torneo Benéfico Foden, ya estaría saturado.

Los 130 espacios que se abren normalmente para recibir a golfistas interesados en allegarse los atractivos premios que se han establecido, ya fueron cubiertos y los golfistas procedentes de diversos puntos de nuestro México, se proclaman listos para los días 6, 7 y 8 de marzo.

Premios desde 80 mil, 40 mil, mil dólares en objetos de golf o lo que se elija, así como otros tres premios a los acercamientos a la bandera en cada par tres, así como un hole in one consistente en un carrito de golf club car, trofeos a los ganadores de las respectivas categorías, así como una rifa de 100 mil pesos, conforman esa lista de premios que se entregarán al finalizar la competencia a 36 hoyos proyectada, además de otras atracciones como shoot out, rifas de regalos, etcétera.

Pero lo que más nos llama la atención de puntualizar es la excelente atención que se brinda al golfista, que disfruta desde el rompehielos pactado a efectuarse en día 6 con un torneo de putt, son considerados de lo mejor.

Los golfistas que se quedaron a la espera de mejores tiempos o deshojando la margarita respecto a su participación, tendrán que apegarse a una lista de espera, a reserva de alguna cancelación y desde luego, pasar el filtro...

Así las cosas en nuestro deporte y en Mazatlán...

PACIFIC GOLF CENTER. – Auspiciado por el centro de adiestramiento y esparcimiento ubicado rumbo a la salida norte de Mazatlán, en espacios de la Zona Turística, este 19 de febrero se realiza la primera parte del Rookie’s Rancher Cup que, exclusivo para golfistas novatos ligados al gremio médico, tendrá como sede El Cid Golf & Country Club.

Como lo publicamos en la convocatoria, el torneo se inicia con la celebración de la primera parte de 18 hoyos a recorrer mediante el sistema stableford, la segunda fase se realizará el 16 de abril, la tercera el 18 de junio, la cuarta el 18 de agosto y la gran final el 24 de septiembre.

El evento es puntuable, esto es, los puntos se otorgarán de acuerdo a la posición que ocupen al final de cada etapa, se sumarán los puntos y los monarcas serán los que mayor cosecha de puntos consiga.

El sistema stableford consiste en que en cada hoyo se otorgan puntos al final del conteo, tres puntos para birdies, dos para el par y uno para el bogey.

Su suman los logrados en el recorrido total y con esa sumatoria se otorgan los puntos para el campeonato.

Así nos iremos en cada etapa, agregando los puntos que se consiga en cada una de ellas y en la gran final, se determinarán los ganadores de los dos primeros lugares que tendrán como premio una inscripción en el anual del Hospital Marina Mazatlán, además de otros regalos consistentes en artículos de golf.

Gracias a mi partner Jorge Corral por acceder a otorgarnos el patrocinio para llevar adelante este evento, además de que tendremos en el mismo espacio, Pacific Golf Center, clínicas para los asistentes al torneo...

Una buena medida de promover el golf... algo que ya habíamos cocinado anteriormente... y que hoy llevaremos a la realidad...

ESTRELLA DEL MAR... Durante nuestra visita al precioso complejo de Isla de La Piedra, surgió la inquietud por conformar la historia de la fundación de dicho espacio. Tenemos pendiente una reunión con su director general, Francisco Jorge y sus funcionarios, para recabar datos y editar la historia de este espacio golfístico, lo que más nos llama la atención es que, para finalizar Estrella del Mar, se necesitaron poco más de 30 años, o algo así... aunque, de hecho, el proyecto se quedó en 18 hoyos, no en 27 como estaba originalmente... Saludos Francisco, Manuel, David, Santiago y compañía, por ahí andaremos cuando tengan espacio para recibirnos... desde luego, con la anuencia de nuestro amigo Leovi Carranza...

Aquí le cortamos, continuaremos si el Sumo Hacedor nos lo permite, la próxima semana... cuídese que nada le cuesta, saludos...