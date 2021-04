Llegó la semana de la función “Dinastía Léon” de JD Promotions y con ello se vienen grandes emociones, con una cartelera internacional para este próximo viernes 30 de abril en el Polideportivo Juan S. Millán, muestra de ello es la participación de John “Scrappy“ Ramírez, quien forma parte de Zurdo Promotions y será otro de los grandes atractivos de la velada boxística.

De 24 años de edad y con récord de 2-0-0 (2 KOs), el popular “Scrappy” hará su primera aparición como profesional fuera de Estados Unidos desde su debut.

“Estoy ansioso y listo, nunca he ido a México, especialmente a Sinaloa, mi hermano ‘Zurdo’ (Ramírez) es de Mazatlán y siempre está hablando de su ciudad, no puedo esperar para llegar allá y conocer, darle un buen show a la gente porque allá son fanáticos del boxeo y les va a gustar el show que voy a dar por mi estilo y la manera que yo peleo. Ustedes son fanáticos y aman el boxeo, yo soy de Los Ángeles y aquí hay muchos mexicanos, siendo mitad hondureño y mitad beliceño venimos del mismo lugar (latinos)”, señaló Ramírez.

Por otro lado, caracterizado por un boxeo vistoso, “Scrappy” Ramírez tiene muy bien visualizado sus objetivos dentro del boxeo.

“Como siempre lo he dicho, yo escogí esta vida y yo subo al ring a disfrutar y también peleo bien inteligente, pero siempre disfrutando del momento. Mi objetivo es ser campeón, y eso es lo que yo soy, duermo, como, entreno como campeón, no porque no tenga un cinturón no significa que no lo soy, en mi mente lo he sido desde antes de comenzar en el boxeo; Otra cosa que yo quiero hacer es poner mi división en el mapa, la gente casi no habla de ella porque piensan que los peleadores son aburridos y yo voy a cambiar eso, a todos los que son 115-118 libras estén listos porque yo vengo por todo, y como yo digo: ‘keep watching, sigue mirándome’”.

Por último, John “Scrappy” Ramírez le manda un mensaje a sus seguidores y a quienes lo han apoyado en su naciente carrera en el boxeo.

“Gracias por el amor y el cariño a toda la gente, le doy gracias a Dios porque tengo una afición que me ama, sigan conmigo, vamos para arriba y yo solo pienso en ganar, eso es lo que vamos a hacer y seremos número 1 pronto”, finalizó.