$!Soy Corredora Run reúne a 100 mujeres en Mazatlán con un recorrido de 5K

MAZATLÁN._ Alrededor de 100 mujeres participaron en la experiencia de Soy Corredora Run, un evento recreativo que busca impulsar la salud y la participación activa de la mujer en actividades deportivas. La jornada contó con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte, dirigido por Fabiola Judith Verde Rosas.

“Nuestro objetivo es incentivar a las mujeres a que se muevan, aquí puedes hacer amigas, es un tema de inclusión totalmente, no te puedes ir sin hacer una nueva amiga. Este tipo de eventos fomentan la unión entre nosotras, haciéndonos más fuertes y capaces”, expresó Sonia Chávez, fundadora de Yo Soy Corredora. Las participantes, provenientes de León, Ciudad de México, Culiacán y Mazatlán, se reunieron en la Casa del Marino para recorrer de manera recreativa 5 kilómetros hasta el Parador Fotográfico de Mazatlán, disfrutando de la vista del Pacífico y compartiendo experiencias. Cada corredora lo hizo a su ritmo: algunas caminaron, otras trotaron y varias corrieron, siempre en un ambiente seguro y ordenado.







