$!Steelers vencen a Ravens y recuperan el liderato de la AFC Norte

El M&T Bank Stadium fue escenario de otro capítulo vibrante en la rivalidad entre Steelers y Ravens. Pittsburgh se impuso 27-22 y retomó el liderato de la AFC Norte, en un partido con ambiente de postemporada y el primer enfrentamiento directo entre Aaron Rodgers y Lamar Jackson. Los visitantes golpearon primero: Rodgers culminó una serie con touchdown por tierra y poco después una intercepción a Jackson permitió a Kenneth Gainwell ampliar la ventaja. Baltimore respondió con anotación terrestre de su quarterback, pero se fue al descanso abajo 17-9.

En la segunda mitad, Jackson conectó con Isaiah Likely para acercar a los Ravens, aunque Pittsburgh reaccionó de inmediato con un pase de 38 yardas de Rodgers a Jaylen Warren para el 24-15. Baltimore mantuvo la presión con dos goles de campo que dejaron el marcador 27-22 y un cierre de máxima tensión. El momento clave llegó en el último cuarto: una jugada que parecía touchdown de Likely fue revertida por revisión y obligó a los Ravens a intentar un gol de campo. La defensiva acerera resistió en zona roja y selló el triunfo con una captura de Alex Highsmith sobre Jackson en los segundos finales.