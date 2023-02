Golden State Warriors atraviesa un momento fundamental de la temporada 2022-2023 de la NBA y una alarma grande se encendió para ellos el sábado 4 de febrero, con la lesión sufrida por Stephen Curry ante Dallas Mavericks . La estrella de los Warriors se fue al vestuario en el tercer cuarto y no pudo completar el partido.

Curry partió hacia el banco de suplentes caminando con dificultad, trabajó allí con dos miembros del staff de los Warriors y se fue hacia el vestuario para ser revisado. Unos diez minutos después volvió a sentarse en el banco de suplentes, pero se informó que no sería parte del encuentro.

La franquicia informó que los primeros estudios no reflejaron que Curry tuviera una lesión ósea de gravedad en la rodilla izquierda, pero el domingo le realizó una resonancia magnética. Y esta, lamentablemente para el equipo californiano, no fue positiva: el base se perderá varias semanas según los distintos reportes. La molestia lo marginará del All Star, el que se disputará el fin de semana del 19 de febrero.

El parte médico oficial resaltó que Curry sufrió “desgarros parciales de los ligamentos tibiofibulares superiores y de la membrana interósea, así como una contusión en la parte inferior de la pierna”.

Todavía no hay información sobre cuándo podría hacer su regreso Stephen Curry.

(Con información de NBA)