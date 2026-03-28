$!Stephon Castle logra triple-doble y Spurs eliminan a los Bucks

San Antonio contó con siete jugadores en dobles dígitos, incluyendo a Victor Wembanyama, que aportó 23 unidades, 15 rebotes y seis asistencias. El conjunto dirigido por Gregg Popovich nunca estuvo en desventaja y cerró con un 55.1 por ciento de efectividad en tiros de campo.

Los San Antonio Spurs continúan con su racha triunfal en la NBA . Este sábado aplastaron 127-95 a los Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum, con un triple-doble de Stephon Castle (22 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes) que encabezó la octava victoria consecutiva del equipo texano.

La derrota significó el final de la racha de nueve apariciones consecutivas en playoffs para los Bucks, que han perdido nueve de sus últimos once partidos. La ausencia de Giannis Antetokounmpo, fuera por sexto encuentro seguido debido a una hiperextensión y contusión ósea en la rodilla izquierda, se sumó a las bajas de Kevin Porter Jr., Bobby Portis, Kyle Kuzma, Gary Harris y Thanasis Antetokounmpo.

Por Milwaukee, el máximo anotador fue Gary Trent Jr. con 18 puntos. En San Antonio, además de Castle y Wembanyama, destacaron Keldon Johnson y Devin Vassell (16 cada uno), Dylan Harper (14), De’Aaron Fox (12) y Julian Champagnie (11).

Con este triunfo, los Spurs han ganado 13 de sus últimos 14 partidos y se colocan a solo dos juegos del Oklahoma City Thunder, líder de la Conferencia Oeste.