Sujetos armados incendian el ring del CUM de Hermosillo y suspenden la función ‘Noche Suprema’

HERMOSILLO._ Un grupo de sujetos armados irrumpió la noche del viernes en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, detonando armas de fuego y prendiendo fuego al ring instalado para la función de boxeo e influencers denominada “Noche Suprema”, la cual estaba programada para celebrarse este sábado 29 de agosto.
El incidente se registró mientras el personal trabajaba en el montaje de la escenografía del espectáculo. De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad que acudieron al lugar tras el llamado de auxilio, no se contabilizaron personas lesionadas ni víctimas mortales a causa del ataque o del posterior incendio.
Cancelación del evento y postura oficial
La Mesa Estatal de Seguridad informó que las agresiones estuvieron dirigidas de manera directa contra la producción y el comité organizador del evento. Ante esta situación, las autoridades estatales determinaron la suspensión definitiva de la función.
A pesar de que la empresa promotora contaba con las autorizaciones correspondientes ante Protección Civil, el organismo de seguridad dictaminó que la organización no garantizó las condiciones ni las medidas necesarias para resguardar la integridad de los asistentes y participantes en el inmueble.