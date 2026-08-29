Sujetos armados incendian el ring del CUM de Hermosillo y suspenden la función ‘Noche Suprema’

HERMOSILLO._ Un grupo de sujetos armados irrumpió la noche del viernes en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, detonando armas de fuego y prendiendo fuego al ring instalado para la función de boxeo e influencers denominada “Noche Suprema”, la cual estaba programada para celebrarse este sábado 29 de agosto.

El incidente se registró mientras el personal trabajaba en el montaje de la escenografía del espectáculo. De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad que acudieron al lugar tras el llamado de auxilio, no se contabilizaron personas lesionadas ni víctimas mortales a causa del ataque o del posterior incendio.