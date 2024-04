MONTERREY._ Al llegar al tercer día de actividad en el ciclismo de pista, Sinaloa logró sumar 18 boletos más para los Nacionales Conade 2024. Para este domingo, competirán en las pruebas de Scratch, Madison y Keirin.

Lo boletos que se lograron fueron en Velocidad por Equipos en las categorías Juvenil B Varonil, Juvenil C Femenil, Juvenil C Varonil y Sub 23 Femenil; en Persecución por Equipos, lograron su pase en la Juvenil B Varonil, Juvenil B Femenil, Juvenil C Femenil y Sub 23 Femenil.