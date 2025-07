“Estuvo difícil la competencia, pero gracias a Dios, a mis entrenadores que me aguantan y trabajan conmigo y me dan mis regaños... a mi familia que me apoya en todo para este deporte, me llevan a entrenar y todo... el año pasado ni di marcas en el estatal... este año mira, aquí está el trabajo y estoy muy contento de mis logros”, comentó el espigado pero fuerte atleta.

Este viernes concluye la actividad de la halterofilia varonil y Sinaloa tiene siete competencias más donde seguramente cosechará más medallas para la causa del deporte sinaloense.