CULIACÁN._ Sinaloa logró obtener tres pases más para los Nacionales Conade 2023, en la disciplina del atletismo, llegando a seis en los dos primeros días de competencia del Macrorregional.

Además, logró obtener un tercer lugar, un cuarto puesto, cinco quintos lugares, un sexto, un séptimo y un novelo lugar.

Este jueves, se cerrará la actividad en las categorías Sub 23 y Sub 16 en el Macrorregional de Atletismo, y el viernes comenzarán en la Sub 18 y Sub 20, donde los sinaloenses buscarán más boletos a los Nacionales Conade 2023, a celebrarse a mediados de julio en Villahermosa, Tabasco.