El ala cerrada de 35 años ha sido una pieza clave del éxito de los Chiefs en los últimos años, y ha consechado tres títulos (2021, 2023 y 2024). Pero el trabajo no termina ahí para la estrella.

No cabe duda de que su relación volverá a estar en el centro de escena, al igual que el resto del espectáculo de la NFL , ya que se esperan con grandes expectativas el show del entretiempo, conducido por Kendrick Lamar, y los famosos que acudan.

¿Cuánto mide Travis Kelce?

Dada la envergadura del trabajo como ala cerrada, nadie se sorprende demasiado por la alta estatura de Kelce.

Está registrado en los Chiefs con una altura de 1.96 metros y un peso de 113 kg.

¿Se retirará Travis Kelce después del Super Bowl?

Ubicado una vez más en el centro de atención del Super Bowl de este año, Kelce vio cómo gran parte de su vida, dentro y fuera del campo, se ha puesto en debate antes de la final. Uno de los interrogantes es si, finalizada la temporada, el jugador de 35 años tiene o no el deseo de retirarse.

Ante las preguntas sobre el tema en el evento inaugural del Super Bowl en Nueva Orleans, Kelce no demostró ninguna intención de tirar la toalla.

“Lo he pensado, pero me sigue encantando lo que hago. Me encanta venir a trabajar cada día”, dijo la estrella.