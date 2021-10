Surcan las olas en el estatal

Fernando Domínguez, Alexia Echegaray, Jonathan Hernández, Iván González, Feliciano Altamirano, Luis Lunares, Adrián Máynez y Óscar Carrillo alcanzaron lo más alto del podio de sus respectivas categorías, durante el desarrollo del Campeonato Estatal de Surfing Mazatlán 2021, en Playa El Camarón.

La justa correspondió a la primera etapa de este selectivo.La categoría Infantil también tomó parte de este selectivo estatal celebrado el fin de semana y los ganadores fueron Melissa Sequeira (Infantil Femenil, Sub 12), Sergio de Cima (Sub 9) y Dwayne Sequeira (Sub 12).

Durante el fin de semana del evento sinaloense organizado por la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, que preside Feliciano Altamirano, reunió a más de 70 exponentes mazatlecos en las modalidades de surfing y bodyboard (tabla al cuerpo).PremiaciónTodos los participantes recibieron sus respectivas medallas, toda vez que es una competencia de carácter selectivo.

Entregaron los premios Fabiola Verde Rosas, subdirectora del Instituto Municipal del Deporte, junto con Altamirano, Roberto Durán y Adrián Valenzuela, director técnico y comisario de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa.

RESULTADOS FINALES

SURFING OPEN VARONIL

Fernando Domínguez

Rodrigo Arregui

Marco Antonio Galindo

Jordi Aguirre

SURF OPEN FEMENIL

Alexia Echegaray

Andibii Gallardo

Gabriela Padilla

Silvia Ocegueda

SURFING JUVENIL VARONIL

Jonathan Adrián Hernández

Rodrigo Aguirre

Bernardo Valadés Jr.

Ramón Aguirre

BODYBOARD OPEN VARONIL

Iván González

Sergio Estrada

Daniel Hernández

Juan Carlos Molina

LONGBOARD OPEN VARONIL

Feliciano Altamirano

Jordi Aguirre

Gerardo Speranza

SUP SURF OPEN VARONIL

Luis Lunares

Jorge Aguirre

Carlos Roiz

SURFING INFANTIL FEMENIL (Sub 12)

Melissa Sequeira

Leah Becerra

SURFING INFANTIL VARONIL SUB 9 AÑOS

Sergio de Cima

Diego Durán

Rigoberto Ocampo Rodríguez

Pakál González

SURFING INFANTIL VARONIL SUB 12

Dwayne Sequeira

Buenaventura Becerra

Ferrán García

Mateo Torres

Marcelo Valadés

SURFING MASTERS 45 AÑOS Y MAYORES

Adrián Máynez

Manuel Ramírez

Bernardo Valadés

Jorge Aguirre

Gerardo Speranza

SURFING MASTERS 60 AÑOS Y MAYORES

Óscar Carrillo

Salvador Rodríguez

Álvaro Ortiz

Rigoberto Ocampo