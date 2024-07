MAZATLÁN._ Después de dos días llenos de enérgicos encuentros en la Unidad Deportiva Benito Juárez, incluidas las finales, el Torneo Hoop It Up 3x3 México conoció a los equipos que representarán a Sinaloa en el Campeonato Nacional de la disciplina que se realizará en León, Guanajuato.

El equipo de Tilinos Gang se proclamó campeón de la categoría Sub 18 tras superar 9-6 a Felinos Escuinapa en un duelo que se definió en la parte final del cotejo.

La final de la categoría Sub 16 vio enfrentarse a los equipos Toros Rojos y Toros Negros en un duelo de poder a poder sobre la duela. Ambas tercias hicieron lo posible para acertar su estrategia y llevarse el triunfo, sin embargo, los Rojos se impusieron 6-4 a los Negros para levantar el trofeo.

Ashtar Velázquez comandó la ofensiva de Tilinos con 9 unidades a la bolsa para la victoria, mientras que Ángel Arellano lució con 5 unidades para los de Escuinapa.

En la categoría Sub 14 el campeón fue Tornados Rojos, que se impuso a Delfines Azul para en la primera final del día. Durante la ceremonia de premiación se entregaron los reconocimientos a los monarcas por parte de Denis Loaiza y Cristian Domínguez, organizadores del torneo Hoop It Up 3x3 México, así como por personal del Instituto Municipal del Deporte mazatleco.