Suspenden 24 años al tenista serbio Stefan Milićević por amaño de partidos y reclutamiento

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) aplicó una sanción sin precedentes al suspender durante 24 años al tenista serbio Stefan Milićević, tras hallarlo culpable de infracciones graves al Programa Anticorrupción del Tenis relacionadas con la manipulación de partidos y el reclutamiento de otros jugadores.

La inhabilitación, acompañada de una multa de 70 mil dólares, entró en vigor el 9 de octubre de 2026 y mantendrá al deportista al margen del circuito hasta el año 2050.

Las investigaciones del organismo establecieron que Milićević estuvo vinculado a la manipulación de seis partidos celebrados entre 2022 y 2024 —cinco de ellos disputados directamente por él—, así como a otros seis intentos de amaño en el mismo periodo. Además de sus actuaciones en la cancha, la ITIA comprobó que el jugador de 29 años (quien alcanzó el puesto mil 338 del ranking ATP en 2014) reclutó o intentó incorporar a otros tenistas profesionales para expandir una red de corrupción.

El castigo se ratificó debido a la falta total de cooperación de Milićević durante el proceso de investigación llevado a cabo en 2026. La ITIA realizó siete intentos de contacto por distintas vías y emitió una Notificación de Delito Grave el 24 de septiembre, sin obtener respuesta por parte del tenista, lo que derivó en la confirmación automática del severo castigo institucional.